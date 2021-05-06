Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bireysel Danışman arıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilanında konuyla ilgili olarak “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti “Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi”nin giderlerine yönelik Avrupa Komisyonu Kalkınma Fonu Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında bir hibe temin etmiştir. Bu hibenin bir kısmı bazı danışmanlık hizmetlerinin finansmanında kullanılacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı proje süresince istihdam etmek üzere çeşitli pozisyonlar için uygun bireysel danışmanları ilgilerini göstermeye davet etmektedir. Uzun ilan metnine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasının Duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir. Başvuruların en geç 20.05.2021 tarihinde saat 17:00’a (yerel saat) kadar uzun ilan metninde belirtilen usule uygun olarak Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir.” deniliyor.

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