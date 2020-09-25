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Aktüel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Çocukları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle bir yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum. Onların bu kararlı duruşu inanıyorum ki bölg
Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Çocukları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle bir yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum. Onların bu kararlı duruşu inanıyorum ki bölg

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:19:50 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Çocukları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve onlara kavuşma ümidiyle bir yılı aşkın süredir evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini buradan selamlıyorum. Onların bu kararlı duruşu inanıyorum ki bölg
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