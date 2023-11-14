Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Brüksel'de diplomatik temaslarda bulunacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15-16 Kasım'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de diplomatik temaslarda bulunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kacır, temasları kapsamında, 15 Kasım'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten sorumlu Komiser Iliana Ivanova ile görüşecek.

Kacır, Türk Sivil Toplum ve İş Dünyası Çatı Kuruluşları Brüksel Temsilcileri ile bir araya gelecek, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, İç Pazardan Sorumlu Komiser Thierry Breton ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda düzenlenecek Türkiye Yüzyılı Yatırım Resepsiyonu'na katılacak olan Kacır, 16 Kasım'daki temasları kapsamında ise TÜBİTAK Ufuk Avrupa Proje Pazarı açılışına ve 17. Doğu-Batı Dostluk Rallisi Kapanış Töreni'ne iştirak edecek.

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