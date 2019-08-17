Sanayi üretimi yüzde 3.7 azaldı
Sanayi üretiminde haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,7 azalma yaşandı.17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:42
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,7 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 geriledi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 düşüş gösterdi. Bu dönemde 96,9 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl haziranda 107,2 seviyesinde bulunuyordu.
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