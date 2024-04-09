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Ekonomi Sanayi üretimi son iki yılın en yüksek seviyesinde
Ekonomi

Sanayi üretimi son iki yılın en yüksek seviyesinde

Yeniakit Publisher
2024-04-09 13:59:00 -
Sanayi üretimi son iki yılın en yüksek seviyesinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ettiğine işaret eden Kacır, şunları kaydetti: “Sanayi üretim endeksi şubatta yüzde 3.2 yükseldi, yıllık bazda yüzde 11.5 artışla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En hızlı yükseliş yıllık yüzde 38.5 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Katma değerli üretimi odağına alan ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ hedefleri doğrultusunda sanayimizi büyütmekte, ülkemizi müreffeh yarınlara taşımakta kararlıyız.”

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