Sanayi üretim endeksi (2)

ANKARA (AA) - Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Aralık 2018'de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azalarak 117,3 değerine düştü.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ve 2018 yılına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı. Aralık 2018'de 117,3 olarak hesaplanan endeks, 2017'nin aynı ayında 130 seviyesinde bulunuyordu. Öte yandan geçen yılın arındırılmamış sanayi endeksi yıllık ortalaması da 114,5 olarak belirlendi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, geçen yılın aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 düşüş gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise Aralık 2018'de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 düştü.

- Sanayi üretimi 2018'in 4. çeyreğinde yüzde 7,5 azaldı

Öte yandan geçen yılın dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2017'nin aynı çeyreğine göre, yüzde 7,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 geriledi.

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