Sanayi üretim endeksi (1) Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azalırken, yıllık ortalamada yüzde 1,8 arttı- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de aralıkta kasım ayına göre yüzde 1,4 düşüş kaydetti

ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2018'de önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azalırken, yıllık ortalamada yüzde 1,8 artış kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ve 2018 yılına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 düştü. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 azaldı. Endeks, yıllık ortalamada yüzde 1,8 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalacağını öngörmüştü. Aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7,2 azalacağını bekleyen ekonomistler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 0,8 yükseleceğini tahmin etmişti. TÜİK verilerine göre, revizyonlar sonrası sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Ortalama 2014 12 8,2 9,3 6,7 5,3 4,1 7,5 5,4 3,2 2 2,5 4,5 5,7 2015 -0,3 1 5,4 6,8 7,8 6,1 2,6 12,1 6,9 5,5 6,6 7,9 5,8 2016 8,3 10 3,8 3,7 5,5 2,8 -2 2,3 -1,6 6,3 2,9 1,4 3,4 2017 3,3 3,8 6,5 8,8 5,1 6,7 14,7 9,6 14,4 8,7 9,7 13,7 8,9 2018 12 10,2 7,8 6,3 6,4 2,9 5,9 1,7 -2,5 -5,9 -6,6 -9,8 1,8



(Sürecek)

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