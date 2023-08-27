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Yaşam Sanayi sitesinde korkutan yangın
Yaşam

Sanayi sitesinde korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-08-27 02:56:00 -
Sanayi sitesinde korkutan yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fatih Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde çıkan yangın, yandaki iş yerine de sıçradı. Yangında iki iş yerinde hasar meydana gelirken, 2 itfaiye görevlisi, 1 polis memuru ve 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.50 sıralarında Selvilitepe Mahallesinde bulunan Fatih Sanayi Sitesi 115. Sokak’taki bir oto yıkama ve aksesuar dükkanında çıktı. Dükkandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede alevler, bitişiğindeki yedek parça satışı yapılan iş yerine de sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına çok sayıda itfaiye personeliyle beraber, 25 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 7 su tankeriyle müdahale edildi. Esnaf ve vatandaşlar da yangını söndürmek için çalışmalara destek verdi. Ekiplerin müdahaleleriyle yangın 2.5 saatte kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangına müdahale ederken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan itfaiye erleri Ali Şahin ve Emin Kurtulmuş ile dumandan etkilenen polis memuru Erhan Aktuğ ile vatandaşlar Mustafa Ali Ecil, Erol Meral, İsmail Topalcık ve Salih Can Akar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan 7 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa Valisi Enver Ünlü, Turgutlu’ya gelerek yangını söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı, esnaflara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ünlü’ye Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Turgutlu Kaymakam Vekili Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam da eşlik etti. Yaralı itfaiye personeli ve vatandaşların durumunun ciddi olmadığını belirten, Enver Ünlü, "Olayın adli yönü var, olayın çıkış sebebi belli değil, Sayın Savcımız gerekli tahkikatı yapacak. Yangının çıkış sebebi, ihmal, kasıt var mı, gecikmede müdahale var mı, bunlar netlik kazanacak, incelemeler yapacak.

Gerekli tedbirler alarak gerekli dersleri çıkararak önceden hazırlık yapmamız lazım. Bütün esnafımıza geçmiş olsun diliyorum. Gerekli önleyici tedbirleri almamız gerekiyor. Esnafımızın zararları gerekli kurumlarca karşılanacak" dedi.
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Vali Ünlü, daha sonra Turgutlu Devlet Hastanesinde, yangından etkilenen görevlileri ve vatandaşları ziyaret etti.

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