Sanayi sitesinde balkon çöktü: Yaralılar var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Ümraniye'deki bir sanayi sitesinde yer alan dükkanın balkonunda çalışma yürütüldüğü esnada yaşanan kısmi çökme sonucu yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Ümraniye Yamanevler Mahallesi Güven Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı oto elektrik dükkanının 2'nci kat balkonunda çalışma yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.
Çöken duvarla birlikte balkonda çalışma yapan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince dükkan çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Ekipler tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.