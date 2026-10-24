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Yerel Sanayi sitesinde balkon çöktü: Yaralılar var
Yerel

Sanayi sitesinde balkon çöktü: Yaralılar var

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Sanayi sitesinde balkon çöktü: Yaralılar var

İstanbul Ümraniye'deki bir sanayi sitesinde yer alan dükkanın balkonunda çalışma yürütüldüğü esnada yaşanan kısmi çökme sonucu yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Ümraniye Yamanevler Mahallesi Güven Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı oto elektrik dükkanının 2'nci kat balkonunda çalışma yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.

Çöken duvarla birlikte balkonda çalışma yapan 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince dükkan çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Ekipler tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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