Sanayi ile üniversite el ele! Öğrenciler üretimin kalbine indi

Kütahya’da sanayi ile üniversiteyi buluşturan iş birliği kapsamında öğrenciler üretim sahasına adım attı. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında imzalanan sanayi-üniversite iş birliği protokolü kapsamında öğrencilerin iş dünyasını yakından tanımalarına yönelik faaliyetler sürüyor.

Bu kapsamda üniversite öğrencileri, Kütahya OSB’de üretim faaliyetlerini sürdüren GCA fabrikasını ziyaret etti. Gerçekleştirilen teknik gezide öğrenciler, üretim süreçlerini yerinde görme ve sanayi ortamını yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaret kapsamında GCA İnsan Kaynakları Müdürü Mine Akay ve İnsan Kaynakları Takım Lideri Melisa Uysal tarafından öğrencilere kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda firmanın faaliyet alanları, işe alım süreçleri, staj imkânları ve kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

İnteraktif bir ortamda gerçekleşen programda öğrenciler, iş hayatına dair merak ettikleri konuları yönelterek görüş ve düşüncelerini paylaşma imkânı buldu.

Programa Kütahya OSB Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şefi Gizem İnan ile Kurumsal İletişim Şefi Ali Rıza Vidinlioğlu da katıldı. Yetkililer, sunum ve teknik gezi sürecinde öğrencilere eşlik ederek sanayi ortamını yakından tanımalarına katkı sundu.

Programın devamında öğrenciler, fabrikanın üretim sahasını dolaşarak üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı elde etti.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen sanayi-üniversite iş birliği çalışmaları kapsamında önümüzdeki süreçte öğrencilerin sanayi ile daha fazla temas kurmasını sağlayacak teknik geziler, eğitim programları ve sektör buluşmalarının devam edeceği bildirildi.