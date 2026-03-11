Minibüsten zehirli baklavalık fıstık çıktı: 2 ton zehirli fıstıkla 40 ton baklava yapılacaktı

Tekirdağ Ergene'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir minibüste 2 bin kilo kıyılmış Antep fıstığı ele geçirildi. Ürünlerde yapılan incelemede ise kanserojen içerikli aflatoksin madde tespit edildi. Fıstıkların yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle yapılacak baklavalarda kullanılabileceğini belirtilirken, uzmanlar 2 bin kilo kıyılmış Antep fıstığı ile 40 ton civarında baklava yapılabileceğini dile getirdi. Kanserojen madde içeren ürünler imha edildi.

Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Ergene bölgesinde bir minibüsü durdurdu. Aramalarda koliler içerisinde baklava yapımında kullanılan 2 bin kilo kıyılmış Antep fıstığı yakalandı. Ürünlerin faturasının bulunmadığı ve menşeinin bilinmediği tespit edildi. Laboratuvarda yapılan incelemelerde ise fıstıkta, aflatoksin B1 ve total aflatoksin tespit edildi.

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlenen ürünler, imha edildi. Ürün sahibine ise idari para cezası uygulandı.

UCUZA SATILAN BAKLAVAYA DİKKAT!

Uzmanlar ise 2 bin kilo kıyılmış Antep fıstığıyla 40 ton civarında baklava üretilebileceği belirtilirken özellikle Ramazan Bayramı nedeniyle 'ucuza satılan' baklavalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar.