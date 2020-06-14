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Yerel

Sanatçı temizlik işçisi

Mersin’in Tarsus ilçesinde temizlik işçisi, evinin sokağında bulunan çöp konteynerlerini boyayıp desenle süsledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:31:58 -
Sanatçı temizlik işçisi

Mersin’in Tarsus ilçesinde temizlik işçisi, evinin sokağında bulunan çöp konteynerlerini boyayıp desenle süsledi.


Gaziler Mahallemizde ikamet eden Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Ali Gültekin, sokağında bulunan 3 adet çöp konteynerini boyayıp desen yapıp çiçek çizdi.


Boş zamanında çöp konteynerlerine resim çizdiğini belirten Ali Gültekin, bazen sokaklara oyun çizgileri çizerek çocukların oyun oynamasını sağladığını söyledi.


Gaziler Mahallesi Muhtarı Çiğdem Ekici’de temizlik işçisi Ali Gültekin’e teşekkür etti.

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