Sanatçı Sümer Ezgü'nün otomobilinin motoruna giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün otomobilinin motor kısmına giren kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ezgü, AA muhabirine, tatile çıkmak için hazırlandıkları sırada bahçede büyük bir saksıdan kedi sesi duyduğunu, yanına giderek içindeki kedi yavrusunu saksının dışına çıkardığını söyledi.

Kedinin koşarak otomobilinin altına girdiğini anlatan Ezgü, "Lastikten iç kısma girdiğini gördük ancak nerede saklandığını göremedik. Bir süre kediyi çıkarmak için uğraştık. Küçücük, nereye girdiğini de göremedik. Aracı da çalıştırmak istemedim, bir yere takılır, sıkışır diye korktum." dedi.

Kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerini aradıklarını aktaran Ezgü, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonrası kedinin bulunduğu yerden çıkarıldığını kaydetti.

Kedi özgürlüğüne kavuşunca kendilerinin rahat bir nefes aldıklarını ifade eden Ezgü, tatil için yola çıktıklarını belirtti.

- Ezgü'den duyarlılık çağrısı

Kedilerin korunaklı olarak gördükleri arabaların altına, iç kısımlarına saklandıklarını dile getiren Ezgü, "Özellikle kış aylarında bu tür olaylarla çok sık karşılaşıyoruz. O nedenle arabaya binmeden önce aracı sallıyorum, altında kedi varsa çıksın diye. Bir canı acıtmamak için daha dikkatli davranmak gerekiyor." diye konuştu.