'Sanatçı özgür olmalı' diyenlerden Fırat Tanış'a hakaret yağmuru! Eleştiriye bile tahammül edemediler

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Bugüne kadar, Sezen Aksu'nun ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize yönelik hakaretini savunarak destekleyen Cumhuriyet gazetesinin yazarı Bilgin Gökberk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarpıtılan sözlerini köşesine taşırken, "Ekrem İmamoğlu'nun 'tiyatro' benzetmesine anında tepki verip artistlik yapan oyuncu tayfası, Sezen Aksu'nun 'dilinin kopartılması' konusunda arazi oldu. Bu boş beleş modelleri iyi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gökberk'in yazısına tepki gösteren Fırat Tanış, "Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi. Bu akılla mı her şey çok güzel olacak? Bu üslupla, bu seviyeyle mi 'ötekilerin' hakkını hukukunu korumaya talipsiniz?" diye sordu.

Günlerdir, "Sanatçı özgür olmalı" yaygarası kopararak Sezen Aksu'nun bir Peygambere yönelik çirkin sözlerini savunanlar, eleştiri kendilerine gelince, Fırat Tanış'ı hakaret yağmuruna tuttu.

Tanış'ın sözlerine Twitter hesabından cevap veren Cüneyt Özdemir de Fırat Tanış'ı "trol" olmakla suçladı.