  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak
Aktüel

Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:55:50 -
Sanatçı Neziroğlu, Şile bezini dünyaya tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, İstanbul’un coğrafi işaret ürünü Şile bezini dünyaya tanıtacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen ve Şile Belediyesi tarafından geliştirilen projede yer alan Neziroğlu, köylerde dokuma tezgahlarında üretilen, kadınların el emeği, göz nuru ve geçimlerinin bir parçası olan Şile bezini güncelleştirerek, yepyeni bir koleksiyona dönüştürecek.

Neziroğlu ayrıca Şile'nin tarihsel hafızasında özel ve benzersiz bir yeri olan Şile bezinin, unutulmaya yüz tutan dokuma tekniklerini de 18 ay boyunca köylerdeki kadınlara öğretecek. Proje kapsamında verilecek eğitimin ardından kadın istihdamı yaratılması da hedefleniyor.

Projeye ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Neziroğlu, çok heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Köylerde kadınlarımızın elinde büyük emekle şekillenen Şile bezini yepyeni dokunuşlarla koleksiyona dönüştürmek, dünyaya yaratıcı bir endüstri argümanı olarak sunmak istiyoruz. Gelenekseli güncele taşımak ve dünyaya tanıtmak en büyük dileğimiz. Bir yandan unutulmaya yüz tutan teknikleri kadınlara öğreterek istihdam yaratacağız diğer yandan güncellenen tekniklerle koleksiyona dönüşecek bu emekleri dünyaya sunma fırsatı yakalayacağız. Bu çok özel hikayeyi anlattığımız İngilizce-Türkçe bir sanat videosu ile dünyaya açılacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor
Korona Virüs

ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor

ODTÜ'de yürütülen çalışmada solunduğunda koronavirüsün hava yoluyla bulaşmasını ve hastalığın akciğerlere yerleşmesini engelleyen antiviral ..
Biçare Yunanistan'ın son umudu: Türkiye'nin önünü kesebilir
Dünya

Biçare Yunanistan'ın son umudu: Türkiye'nin önünü kesebilir

ABD Başkanlığı kesinleşen Joe Biden yönetimine bel bağlayan Yunan yönetimi, bölgede tartışılmaz bir güç haline gelen Türkiye’nin güç kaybetm..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay