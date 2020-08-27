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Aktüel Sanatçı Haluk Levent, Bodrum'da geçici hayvan bakımevini ziyaret etti
Aktüel

Sanatçı Haluk Levent, Bodrum'da geçici hayvan bakımevini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-08-27 20:51:41 -
Sanatçı Haluk Levent, Bodrum'da geçici hayvan bakımevini ziyaret etti

MUĞLA (AA) - Sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçici hayvan bakımevine gitti.

Torba Mahallesi'ndeki bakımevini gelen Levent, köpeklerin bulunduğu kafesin önünde cep telefonu ile çektiği videoda "satın alma, sahiplen" mesajı verdi.

Levent'in sosyal medya hesabından da paylaştığı bu görüntü, çok sayıda beğeni aldı.

Bakımevine söz verdiği için geldiğini belirten sanatçı, paylaştığı görüntüde, "Bu yavrular için bir şey söyleyeceğim sizlere. Tek tek bunlar sahiplenmeyi bekliyor. Bu yavrular çocuklarınızla birlikte oynatabileceğiniz, onlarla yaşayabilecek olan yavrular. Hepsi sağlık kontrolünden geçirilmiş durumda. Hiçbir tehlikeleri yok. Tekrar ediyoruz, satın alma sahiplen." ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediyesi de sosyal medya hesaplarından aynı görüntüyle birlikte, "Güzel insan Haluk Levent barınağımızda can dostlarımızı ziyaret etti ve hislerimize tercüman oldu. Teşekkürler Haluk Levent." paylaşımında bulundu.


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