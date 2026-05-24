  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni site aidatları yönetmeliği neler getirdi? Eski sorunlar tarih oluyor Şeref Malkoç partiyi bekleyen tehlikeyi açıkladı! CHP’de kayıp trilyon tehlikesi Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombaladı! Mahmut Tanal’ın Bir hortumu eksikti! CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı Bakan Çiftçi, takdir topluyor...Uygurlu Annenin Çığlığına Duyarsız Kalmadı! CHP Milletvekili Mahmut Tanal: “Hırsızlar dışarı” sloganlarını duyunca bakın ne tepki verdi Genel Merkez’de arbede! Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama Tamar Tanrıyar Murat Emir’in bir kadınla otel görüntülerini yayınladı! İşte o görüntüler İYİ Parti kazandığı tek il belediyesini de kaybediyor! Bir şehrin belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Aktüel Sanatçı Esat Kabaklı, İstanbul'un fethi için özel beste yaptı
Aktüel

Sanatçı Esat Kabaklı, İstanbul'un fethi için özel beste yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Sanatçı Esat Kabaklı, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne özel beste yaptı. Kabaklı, "Ecdadın gerektiği gibi anılmasında katkıda bulunmak istedim. Tarih, en erken uyarı cihazıdır. Geçmişini bilmeyen, zikredemeyen, geleceğine yön veremez" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Kabaklı, şair Bestami Yazgan'ın "Fetih Müjdesi" şiirinden esinlenerek İstanbul'un fethi ile ilgili hazırladığı eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kabaklı, tarihine, vatan toprağına bağlı olduğunu, ecdadın yaptıklarıyla övündüğünü söyledi.

Çanakkale Zaferi ile ilgili üç eserinin bulunduğunu belirten Kabaklı, "Üçünü de Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği vuruyor. Bu da fetihle ilgili Fetih Marşı. 'Buyruk geldi Mehmet Han'dan erlere/Zafer kapısını açmalı bugün/Yağ dökülsün, gül dökülsün yerlere/Gemiler karadan geçmeli bugün.' Bestami Yazgan üstadın yazdığı bir şiirden çok etkilendim. Tıpkı 'Bu Bayrak' gibi etkilendim ve bestelemeye çalıştım." dedi.

Kabaklı, besteyi dinleyenlerin çok beğendiğini, bunun da kendisini onurlandırdığını ifade etti.

İstanbul'un fethi üzerine henüz türkü yakılmadığını dile getiren Kabaklı, "Bayrak şairi Arif Nihat Asya üstadımızın 'Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek/Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek' şiirini bestelemişti rahmetli Yıldırım Gürses. Bunun dışında İstanbul'un fethini anlatan bir eser meydana getirdik. Umarım gereken ilgiyi görür. Biz de memnun oluruz." diye konuştu.

Kabaklı, ecdadın çok fazla destanının bulunduğunu, Türk'ün çağ değiştiren Fatih Sultan Mehmet'e sahip olduğunu söyledi.

"GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN, ZİKREDEMEYEN, GELECEĞİNE YÖN VEREMEZ"

Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan geçirmesinin dünyada benzerinin olmadığına dikkati çeken Kabaklı, şöyle konuştu:

"Onun için kendi geçmişimizle övünüyorum. Kahramanlık içeren türkülere sanatçı arkadaşlarımız fazla girmiyor. Bu da beni üzüyor. Ben de bu alanda çalışmak istedim. Ecdadın gerektiği gibi anılmasında katkıda bulunmak istedim. Tarih, en erken uyarı cihazıdır. Geçmişini bilmeyen, zikredemeyen, geleceğine yön veremez. Bu bakımdan geçmişimizi hatırlatacağız. Gençler, gerçekten sosyal medya karşısında biçare kalıyorlar. Biz de bir nebze bu emperyal yağmurun altında kendi kültürümüzü vermeye çalışırsak herhalde çocuklara faydalı olacaktır."

Kabaklı, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne ithafen bu besteyi yapmaya çalıştığını, fetihte emeği geçen tüm şehitleri, kahramanları rahmetle andığını sözlerine ekledi.

Merve Özbey'den sonra şimdi de Sefo skandalı! "İsmimden Allah'ı çıkardım" diyen rapçi gençlik şölenine 'sanatçı' olarak çağırıldı
Merve Özbey'den sonra şimdi de Sefo skandalı! "İsmimden Allah'ı çıkardım" diyen rapçi gençlik şölenine 'sanatçı' olarak çağırıldı

Gündem

Merve Özbey'den sonra şimdi de Sefo skandalı! "İsmimden Allah'ı çıkardım" diyen rapçi gençlik şölenine 'sanatçı' olarak çağırıldı

"Deli misin?" diyenlere fabrikayla cevap verdi! Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
“Deli misin?” diyenlere fabrikayla cevap verdi! Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Gündem

“Deli misin?” diyenlere fabrikayla cevap verdi! Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23