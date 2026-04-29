“Deli misin?” diyenlere fabrikayla cevap verdi! Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
Ünlü türkücü Berdan Mardini, lüks hayatını bir kenara bırakıp elindeki tüm mal varlığını Mardin’deki 78 haneli köyüne yatırarak dev bir kozmetik fabrikası kurdu. Yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırımla bölgedeki gül üretimini sanayiye dönüştüren sanatçı, özellikle kadın istihdamını artırarak tersine göçü başlatmayı hedefliyor. Çevresindeki tüm olumsuz eleştirilere rağmen hayalini gerçekleştiren Mardini, Mezopotamya topraklarında yetişen güllerle dünyaya parfüm ihraç etmeye hazırlanıyor.