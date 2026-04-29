  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yılda bir kez çıkıyor, biiznillah binbir derde deva oluyor! Fiyatı da bedavadan biraz pahalı İkinci el araç satışında önemli değişiklik! Yılmaz Özdil, CHP’yi ve amigo gazetecilerini fena topa tuttu: Bu ayardan sonra sittin sene kendilerine gelemezler Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında Binlerce kilometre ötedeki düşmana “sivrisinek” şoku! Türk İHA’larının gerçek menzili ifşa oldu Fenerbahçe maçında F-16 ve Sikorsky havalandırılmıştı: Tümgeneral görevden alındı “Deli misin?” diyenlere fabrikayla cevap verdi! Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı Acun’un diskalifiye ettiği skandal isim, bakanın yeğeni çıktı! Duyanlar şaştı kaldı Dünyanın gözü kulağı bu projedeydi: Türkiye'nin nükleer denizaltısında son durum belli oldu Süper volkanın altından hazine çıktı! Dünyanın en büyük “beyaz altın” rezervi bulundu! Tam 1,5 trilyon dolar değerinde
Gündem
5
Yeniakit Publisher
"Deli misin?" diyenlere fabrikayla cevap verdi! Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Deli misin?” diyenlere fabrikayla cevap verdi! Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı

Ünlü türkücü Berdan Mardini, lüks hayatını bir kenara bırakıp elindeki tüm mal varlığını Mardin’deki 78 haneli köyüne yatırarak dev bir kozmetik fabrikası kurdu. Yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırımla bölgedeki gül üretimini sanayiye dönüştüren sanatçı, özellikle kadın istihdamını artırarak tersine göçü başlatmayı hedefliyor. Çevresindeki tüm olumsuz eleştirilere rağmen hayalini gerçekleştiren Mardini, Mezopotamya topraklarında yetişen güllerle dünyaya parfüm ihraç etmeye hazırlanıyor.

#1
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, Mardin’deki köyüne yaptığı yatırımla dikkat çekti. Kurduğu tesisle hem üretim yapmayı hem de köyden kente göçü azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

#2
Mardini, projeye 2016 yılında başladığını belirterek, “Varımı yoğumu bu işe koydum. Evlerimi, arabalarımı verdim” dedi. Yaklaşık 78 haneli köyüne 10 milyon dolarlık yatırım yaptığını ifade eden sanatçı, çevresinden “Sen deli misin?” şeklinde tepkiler aldığını da dile getirdi.

#3
Kurulan tesiste gül yağı, güllü parfüm, makaron ve güllü limonata gibi ürünler üretildiğini söyleyen Mardini, projenin uzun yıllar süren bir emeğin sonucu olduğunu vurguladı.

#4
Yatırımın sosyal boyutuna da dikkat çeken Mardini, köyden kente göçü azaltmayı hedeflediğini belirterek, “İnsanlar kendi toprağında mutlu olsun istiyorum. Önceliğim kadın istihdamını artırmak” ifadelerini kullandı. Mardini, projeyle birlikte bölgede 450 ila 500 kişiye istihdam sağlanacağını açıklarken, Mezopotamya’da yeniden yetiştirilen “rosa damascena” güllerinin üretimde kullanılacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23