"Sanat, online ortamla daha fazla kitlelere yayılacaktır"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Contemporary Istanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı (CIF) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, "Şu an sağlıkla ilgili sorunlarını yumuşattığı, dünyaya örnek ve başarılı olduğu bu dönemde Türkiye için tüm sektörlerin içinde olduğu bir biçimde ekonomimizi düzeltmek için çalışmamız lazım. Bu anlamda özellikle devletimiz herkes çalışıyor. Biz de kurum olarak çalışıyoruz. Ama sanat sektörü, evinde ya da atölyesinde çalışan çağdaş sanatçı şu anda kendini yalnız hissetti." dedi.

Sürdürülebilir, kaynakları ihtiyaca göre doğru kullanan, yereli besleyen ve geleceğe yatırım yapan bir sistem oluşturmayı hedefleyen CIF, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı olumsuzluklar yaşanan sanat alanını kalkındırmak amacıyla geçen ay sosyal medyadan "#çağdaşsanatadestek" etiketiyle bir kampanya başlattı.

Sanat ekonomisinin ve sürdürülebilir bir sanat ortamının yeniden hayat bulması adına sanat kurumlarıyla, sanat alıcılarının ortak bir güç ile hareket etmesini hedefleyen çağrıya, aralarında Suzan Sabancı Dinçer, Levent Erden, Markus Graf, Sarp Evliyagil, Erol Tabanca, Murat Tabanlıoğlu, Leyla Alaton, Mercan Dede, Begüm Kütük ve Nurgül Yeşilçay'ın bulunduğu sanat ve iş dünyasından birçok isim destek verdi.

- "Çağdaş Sanata Destek" kampanyası 15 Temmuz'a kadar devam edecek

Ali Güreli, kampanyanın ve bu yıl Kovid-19 nedeniyle aralık ayında açılması planlanan Contemporary Istanbul Uluslararası Sanat Fuarı'nın detaylarını AA muhabirine anlattı.

Kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını ve 9 gün tedavi gördüğünü aktaran Güreli, iyileşmesinin hemen ardından nisan ayının başından itibaren çalışmalara başladığını söyledi.

Güreli, Türkiye'deki sanat sektörünün aktörleri galeriler ve sanatçılarla çeşitli online toplantılar gerçekleştirdiklerini aktararak, bu dönemde birçok zorluk yaşayan çağdaş sanatçılara destek olmak için bu kampanyayı başlattıklarını dile getirdi.

Contemporary Istanbul'un danışma üst kuruluyla başlattıkları "Çağdaş Sanata Destek" kampanyasının 15 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirten Güreli, "Contemporary Istanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı, 2019 eylül ayında kuruldu. Daha çok genç bir vakıf. Birkaç sergi ve konferans yaptık ama en kuvvetli piyasa çıkışımız da bu çağrı ile olacak. Daha sonra vakıf çalışmalarına genç insanların sanata bilinçli yaklaşmaları amaçlı, eğitim alanında devam edecek." diye konuştu.

Ali Güreli, kampanyanın aslında bir farkındalık çağrısı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Şu an sağlıkla ilgili sorunlarını yumuşattığı, dünyaya örnek ve başarılı olduğu bu dönemde Türkiye için tüm sektörlerin içinde olduğu bir biçimde ekonomimizi düzeltmek için çalışmamız lazım. Bu anlamda özellikle devletimiz, herkes çalışıyor. Biz de kurum olarak çalışıyoruz ama sanat sektörü, evinde ya da atölyesinde çalışan çağdaş sanatçı şu anda kendini yalnız hissetti. Biz de özel sektör olarak onlara 'nasıl destek olabiliriz' diye bu çağrıyı başlattık."

- "Yeni bir çevrim içi sanat fuarı üzerinde çalışıyoruz"

Salgın sebebiyle dünyada yılın ilk 6 ayındaki sanat etkinliklerinin yüzde 97'sinin ertelendiğini ya da iptal edildiğini söyleyen Güreli, "Bunların içerisinde çok sayıda fuar ve büyük etkinlikler var. Biz eylül ayında yapmayı planladığımız Contemporary Istanbul Uluslararası Sanat Fuarı'nı da kendimizi, insanlarımızı daha fazla koruyacak ve dünyada seyahat etmenin biraz daha rahatladığı bir dönem diye düşündüğümüz 16-20 Aralık tarihleri arasına taşıdık." dedi.

Güreli, Kovid-19 döneminde insanların dijital alanlarla birlikte yeni bir keşfetme dünyasının içerisine girdiğinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki 'bu teknolojiyi nasıl kullanırız' diye şu an yeni bir çevrim içi sanat fuarı üzerinde çalışıyoruz. Fiziki fuardaki deneyim ve sosyalliği çevrim içine taşıyabilir miyiz bu konuya baktık ve nisbeten çok önemli yollar aldık. Çünkü bu konuyu yapamazsak online bir fuarın başarılı olması mümkün değil. 2 aydır çalışıyoruz. Eylül ayı sonunda ilk test yayını yapacağız. Çevrim içi sanat fuarını Contemporary Istanbul'dan önce açmak istiyoruz. Tabii böyle bir fuar yapmak avantaj. Contemporary Istanbul'u geçen sene 74 bin kişi gezdi. En yüksek dönemde 80 bin kişiyi bulmuştuk. Ama şimdi böyle bir fuarı dünyanın her yerinden bir milyon kişinin izlemesi mümkün."

Bu anlamda dünya sanat pazarının çok büyük kan kaybettiğine dikkati çeken Güreli, çalışmalarına başladıkları çevrim içi sanat fuarında sanatseverlerin galeriyle ya da sanatçıyla online olarak görüşebileceğini, aynı zamanda eserlerin fiyatını görebileceğini belirterek, "Özellikle Türkiye'de çağdaş sanatın genç kitlelere daha fazla yayılması için fiyatın belirlenmesi çok önemli. Fiyatı gören insan daha cesur hareket edecektir." ifadelerini kullandı.

- "Çevrim içi sanat fuarı bütün yıla yayılabilir"

Güreli, online sanat fuarınının yazılımı konusunda Almanya'dan bir şirketle çalıştıklarına değinerek, şu bilgileri verdi:

"Yazılımı yapan İstanbul'a çok hayran ve burayı çok seven bir kişi. Şöyle bir fikir verdi, 'Ayasofya'dan ya da Sultanahmet Camisi'nden sanat fuarına giriş yapsak olabilir mi' diye. Yani ilk başta tarihin içinden geçerek bir sanat fuarına girebilirsiniz bu bile mümkün. Yani turizmle sanatı bir araya katabilir, insanların çevrim içi fuarda daha fazla vakit geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Satın alma konusunda geldiğiniz zaman aynen bir galeriye girer gibi galeriyi gezeceksiniz. O sırada galerinin yöneticisi ya da sahibi sizi online olarak karşılayacak. İncelediğiniz eser hakkındaki her türlü bilgi orada olacak. Belki satın almak için değil öğrenmek için gireceksiniz ve eğer sanatçı da aynı vakitte online olarak hazırsa orada onunla da sohbet edebileceksiniz. Bunlar mümkün olacak. Yani çevrim içi fuarın bu taraflarını iyi yapmak lazım."

Çevrim için sanat fuarının içerikleri değişerek ve gelişerek bütün yıla yayılabileceğini düşündüklerini dile getiren Güreli, "Çevrim içi fuar, sanatın bütün farklı segmentlerinin, üretimlerinin, tekniklerinin yer aldığı içeriği farklı olan ihtisas fuarlarına dönüşebilir. Sadece fotoğrafın ya da sadece heykelin yer aldığı bir fuar yapabiliriz. Ama bunlar bütün bir yıl devam edecektir ve ben bunu sanat piyasasının gelişmesinde çok önemli olacağını düşünüyorum. Çok genişleyecek ve sanat online ortamla daha fazla kitlelere yayılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Güreli, Contemporary Istanbul Uluslararası Sanat Fuarı'nı aralık ayına ertelemelerinin en önemli sebebinin galeri yöneticilerinin kendilerini sağlık yönünden güvende hissetmeleri olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fuar için yabancı galerilere 'sanat dünyasında kaybettiğiniz pazarın bir kısmını geri almaya çalışın ve İstanbul'a gelin' diye bir davet yapacağız. Bu davetin olumlu karşılanacağını düşünüyorum. Bizim Türk Hava Yolları ile sponsorluk ilişkimiz var. Hatta bunun yanına belki İstanbul Ticaret Odası'nı da alabiliriz. Bize destek olabilirler. Çünkü İstanbul için Contemporary Istanbul çok önemli bir fuar. Bu anlamda insanların buraya gelişlerini azami kolaylaştırıcı paketler yapmak istiyoruz. Galeri sayısını kısıtlayacağız. Gümrüklerde galerilerin eserlerini taşımasında hızlı bir geçiş yapması için çalışıyoruz. Yani yabancı galerilere İstanbul'a bu yıl geldiği zaman gümrükte işlerinin hızla yürüyebileceği taahhütünü bir anlamda vermek istiyoruz. Bunu da çözeceğimize inanıyoruz. Fuarlar konusunda nasıl hareket edilebilir diye AVM'lerde olduğu gibi henüz bir genelge açıklanmadı. Çıktığı zaman da bir yönetim planı çıkaracağız. Her sene 4 buçuk gün olarak yaptığımız fuarı bu sene 7 güne çıkardık. Pazartesi ve salı ön izleme, çarşambadan pazara bütün kamuya açık şekilde olacak fuarda, nisbeten kontrollü bir şekilde gezen insan sayısı fazla olacaktır."