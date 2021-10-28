Sanal seksçi başkana Ekrem’den destek

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yönetim kademesi parti teşkilatlarında yaşanan taciz, tecavüz ve gayrı meşru ilişkiler karşısında manidar suskunluğunu korurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sanal seks bağımlısı CHP’lilere yardım ettiği ortaya çıktı. CHP’li İmamoğlu, belediye hizmet binasının değişik noktalarında sanal seks yaparken çekilmiş görüntüleri deşifre olan Aksaray’a bağlı Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik’i makamında ağırladı. 19 Ekim’de gerçekleşen skandal ziyarette Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik’in yanı sıra CHP İl Başkanı Ali Abbas Ertürk de yer aldı. Uygunsuz görüntüleri deşifre olduğu bir dönemde İmamoğlu’nu ziyaret eden CHP’li Çelik, katkıları nedeniyle Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederek hediyeler sundu.

Sanal seksçi başkana destek

Akit’in, 25 Ekim’de “CHP’de seks rezaleti salgına dönüştü” başlıklı haberinin ardından İstanbul dönüşü ayağının tozuyla basın açıklaması yapan CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, uygunsuz görüntüleri ifşa olan Başkan Tahsin Çelik’in istifasını istemek yerine suçu, rezaleti deşifre eden gazetecilere attı. Bu konularda hassas olduklarını söyleyen CHP’li Ertürk’ün “başkanımızın arkasındayız” diyerek sanal seks bağımlısı başkanı korumaya alması ise CHP’deki çürümeyi gözler önüne serdi.