Sanal kumar baronlarına dev darbe! Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis şebekesi çökertildi!
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Adalet Bakanı Yılmaz Gürlek, küresel çapta büyük bir hareketliliğe sahne olan Dünya Kupası Final Maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik düzenlenen dev operasyonu duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen kapsamlı teknik takibin ardından, şebekenin kirli para trafiğini yönettiği belirlenen finans merkezlerine baskın yapıldı.
Bakan Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalışarak haksız kazanç sağlayan ve kara para aklayan 19 dış finans evinin tamamen deşifre edildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında, bu yasa dışı yapının organizatörlüğünü üstlendiği değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı adli işlemler başlatıldı. Siber suçlarla mücadele ve adli makamların koordineli çalışmasıyla bahis çetelerine göz açtırılmayacağını vurgulayan Bakanlık, finansal ağları çökertilen bu suç odaklarına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti.
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