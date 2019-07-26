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'Sana kola alacağım' dedi... Tüm mahalle seferber oldu

Adıyaman’da, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından, ‘Sana kola alacağım’ bahanesi ile kaçırıldığı iddia edilen çocuk için herkes seferber oldu. Olaydan 2 saat sonra küçük çocuğun tek başına evlerinin bulunduğu sokağa gelmesi ile büyük bir sevinç yaşandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 06:29
'Sana kola alacağım' dedi... Tüm mahalle seferber oldu

Adıyaman'da hareketli dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2122 Sokak içerisinde ikamet eden 7 yaşındaki M.Y.’nin yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs iddiaya göre, "Gel sana kola alacağım" diyerek küçük çocuğu yürüterek götürdü. İş yeri güvenlik kameralarına da yansıyan olayı fark eden M.Y.’nin ailesi durumu yakınlarına ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri eşkalleri doğrultusunda çalışmalar yaparken çocuklarını sokak sokak arayan M.Y.’nin anne ve babasını gören Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de durumu fark ederek onlar da aramaya başladı. Anne ile babayı ekip otosuna bindiren zabıta ekipleri de çocuğun bulunması için seferber oldu. Kaçırma iddiasının yaşandığı sokakta vatandaşlar M.Y.’ye zarar gelecek diye korkarken mahalle sakinleri de araçları ile çevrede aramalarda bulundu. Yaşanılan olaydan 2 saat sonra küçük çocuğun tek başına evlerinin bulunduğu sokağa girmesi ile mahallede adeta bayram havası yaşandı. Dakikalar öncesinde çocuğuna bir şeyler olacak diye gözyaşı döken anne bu defa sevinç gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuk, olayla ilgili olarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri küçük çocuğu sokaktan alarak mahalleden uzaklaşan ve güvenlik kameralarına da yansıyan kimliği belirsiz şahsın bulunması için çalışma başlattı.

Sana kola alacağım bahanesiyle... Herkes seferber oldu

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 05:59
  1. Adıyaman
  2. çocuk kaçırma
  3. hareketli dakikalar

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