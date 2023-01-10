Sana kafan güzelken yazma demedik mi Mehmet Tezkan? Başörtüsü düzenlemesi, aslında...

İslam'a ve Müslümanlara saldırmayı vazife bilen Mehmet Tezkan, "başörtüsü düzenlemesi" üzerinden yine kinini kustu. Son olarak demir attığı halktv.com.tr'deki yazısında, "başörtüsü düzenlemesinin şeriat devletini getireceğini" iddia ederek "kafası güzelken yazmayı" sürdürdüğünü gözler önüne seren Tezkan, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"AKP, tırnak içinde başörtüsü ama iyi incelendiğinde şeriat devletinin temellerini atan Anayasa değişikliği teklifi için yeniden harekete geçti…

CHP, İYİ Parti ve HDP’den randevu istedi… AKP/MHP koalisyonu bu konuda muhalefetin kapısını ilk defa çalmıyor. İlk turda yapmak istedikleri değişikliği gizlemişlerdi. Kapılarını çaldık mı, çaldık demek için yapılan görüşmelerdi…

Bir süre sonra AKP/MHP koalisyonunun Anayasa teklifi ortaya çıktı; niyetleri belli oldu.

Niyetleri başörtüsü veya türbanı güvence altına almak değilmiş!

(...) AKP/MHP koalisyonunun getirdiği teklif tam tuzak. Hatırlayalım.

"Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim öğretim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile hak ve hürriyetleri kullanmaktan veya kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabii tutulamaz."

Yani ister peçe ister burka. Dini inancım bu diye öğretmen, savcı, hakim, polis, jandarma, 'Anayasal hakkım' diyerek karşınıza bu kıyafetlerin biriyle çıkabilir.

Anayasa metni dini inanç sebebiyle tercih edilen kıyafeti güvence altına alıyor. Dini inancı olmayanın tercih ettiği kıyafet ne olacak? Veya dini inancı tam olup da kıyafeti dönemin iktidarından farklı yorumlayanlar ne yapacak? (...)"