İstanbul Ataşehir’de bir cani yoldan geçen hiç tanımadığı gencecik bir kadını samuray kılıcıyla katletti. Başak Cengiz’in acı kaysının ardından pek çok kişi samuray kılıcının satışının yasak olup olmadığını araştırmaya başladı.

Samuray kılıcı satmak almak yasak mı? Samuray kılıcı bulundurmanın cezası ne kadar?

Samuray kılıcının satışı ülkemizde 1953 yılından bu yana yasak. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkındaki 6136 sayılı kanun 1953 yılında yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunda, “Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır” ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu kanunda 1979 yılında değişiklikler yapıldı. Değişiklilerin yer aldığı kanunda “Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır” ifadeleri yer aldı.

Samuray kılıcı internette ve hediyelik eşya satılan bazı dükkanlarda bin ile yedi bin lira arasında değişen fiyatlara satılıyor. Ama belirttiğimiz gibi bu kılıcın satışı yasak. Hatta bu suçun cezası 6 ay ile 1 yıl hapis olarak ifade ediliyor.