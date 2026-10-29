Samsun’un sanayi bölgelerinde istihdam 18 bini geçti

Samsun’un sanayi ve teknoloji bölgelerinde son üç yılda istihdamda dikkat çeken bir artış yaşandı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Ömer Bağrım Bayram ve İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü’yü ziyaret etti Ziyarette, Samsun’daki Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgelerinde bulunan fabrikalardaki istihdam sayısının 2023 yılında yaklaşık 10 bin iken 2026 yılı itibarıyla 18 binin üzerine çıktığı belirtildi. Görüşmede, İŞKUR Gençlik Programı ve üniversite öğrencilerinin programa katılımı, işe yerleştirme faaliyetleri, işveren ziyaretleri ve Samsun işgücü piyasasının ihtiyaçları ele alındı. Ayrıca mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarıyla nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda kadınların işgücüne katılımının artırılması, engelliler başta olmak üzere farklı grupların istihdamı ve kendi işlerini kurmalarına yönelik hibe destekleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.