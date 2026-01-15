  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar Haydut Trump bir adım daha ileriye gitti: Beyaz Saray’dan Grönland’a 2 seçenek Trump'tan bir satış örneği daha “Barışın önündeki engel Zelenskiy” İşi bitti kapının önüne koydu Dışişleri Bakanı Fidan’dan İran açıklaması: “Askeri müdahaleye karşıyız” Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren… MSB: Mehmetçik Suriye görevine hazır! İran sınırına 553 km'lik hendek kazıldı Aynısını Türkiye’de başörtülülere ve namaz kılanlara uyguladılar! ABD’de CHP tipi işe alım skandalı Maduro'yu satan hain, Trump'la neşe içinde Uyuşturucu bahane Venezuela petrolü şahane! Haydut Trump dolar basmaya başladı
Spor Samsunspor'un rakibi belli oluyor! UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu kura çekimi yapılacak
Spor

Samsunspor'un rakibi belli oluyor! UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu kura çekimi yapılacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Samsunspor'un rakibi belli oluyor! UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu kura çekimi yapılacak

Samsunspor'un rakibinin belli olacağı UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu kura çekimi yarın yapılacak. Kırmızı beyazlılar kuraya seri başı olarak katılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu kura çekimi, TSİ 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdırırken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler, son 16 bileti için play-off turunda kozlarını paylaşacak.

Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak kuraya seribaşı katılma hakkı kazandı.

Samsunspor, play-off turunda Finlandiya ekibi KuPS Kuopio veya Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşecek.

Son 16 play-off turu karşılaşmaları, 19 ve 26 Şubat'da oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde mücaele edecek takımlar şöyle:

Seribaşı takımlar:

Samsunspor, AZ Alkmaar (Hollanda), Crystal Palace (İngiltere), Fiorentina (İtalya), Lausanne-Sport (İsviçre), Celje (Slovenya), Lech Poznan (Polonya), Rijeka (Hırvatistan).

Seribaşı olmayan takımlar:

Jagiellonia (Polonya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Noah (Ermenistan), Zrinjski (Bosna Hersek), Drita (Kosova), KuPS Kuopio (Finlandiya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Sigma Olomouc (Çekya).​​​​​​​

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23