  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

‘Hatay’da enkazlara panel’ yalanı: Yapılan binlerce deprem konutuna rağmen utanmadılar!

Darısı Türkiye'nin başına... Komşu ülkede idam kararı

Döner kanat hava aracı simülatörleri için ABD’li şirket ile stratejik ortaklık HAVELSAN'dan dev işbirliği

Ya imana geldiler ya da şeytanlık peşindeler? Duy ama sakın inanma CHP cami yapmak istiyor

Ses kaydında neler var neler! “İpin bizim elimizde…” CHP’li belediyede “iş karşılığı bağış” iddiası

CHP duysa destek verip miting yapardı!

Can Holding dosyasında flaş tahliye kararı! Tutuklu bulunan o isimler artık serbest!

Merkez Bankası istatistikleri açıklandı: Hem dolar hem altın rezervi arttı

Hataylı vatandaştan deprem konutlarına övgü: Müthiş! Yaparsa Erdoğan yapar

Yapay zekayla yapılan bu tuzağa kimse inanamadı! Cumhurbaşkanının sesini duyunca hayatının şokunu yaşadı!
Spor Samsunspor'dan "Musaba-Galatasaray" açıklaması
Spor

Samsunspor'dan "Musaba-Galatasaray" açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Samsunspor'dan "Musaba-Galatasaray" açıklaması

Süper Lig'de mücadele eden Karadeniz ekibi Samsunspor, futbolculardan Anthony Musaba ile ilgili ortaya atılan transfer iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Musaba transferine ilişkin ortaya çıkan iddiaların ardından bir açıklama yayımladı.

İşte Samsunspor'un açıklaması:

KAMUOYU DUYURUSU

Son günlerde bazı yazılı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye olası transferi üzerinden; Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'a atfen servis edilen ve "Galatasaray Musaba ile anlaşsın, serbest kalma bedelinin altında bir rakama oyuncuyu veririz" şeklinde yansıtılan ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberlerde yer alan iddialar asılsız, mesnetsiz ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.

 

Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım; şeffaflık, dürüstlük ve etik değerlere bağlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmekte olup, tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşmaktadır. Haberlere konu edilen şekilde herhangi bir ifade, görüşme ya da yaklaşım kesinlikle söz konusu değildir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu tür gerçek dışı iddialara itibar edilmemesini saygıyla kamuoyuna duyururuz.

Samsunspor Futbol Kulübü

Samsunspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na çağrı
Samsunspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na çağrı

Spor

Samsunspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na çağrı

Samsunspor evinde şoku yaşadı! Konferans Ligi’nde ilk yenilgi geldi!
Samsunspor evinde şoku yaşadı! Konferans Ligi’nde ilk yenilgi geldi!

Spor

Samsunspor evinde şoku yaşadı! Konferans Ligi’nde ilk yenilgi geldi!

Reis çok sinirlendi: Olanlar saygısızca
Reis çok sinirlendi: Olanlar saygısızca

Spor

Reis çok sinirlendi: Olanlar saygısızca

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23