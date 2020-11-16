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Spor Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ve Mustafa Aztopal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ve Mustafa Aztopal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 19:10:19 -
Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ve Mustafa Aztopal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile genel menajer Mustafa Aztopal'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve genel menajer Mustafa Aztopal'ın semptom göstermeleri üzerine Kovid-19 testi yaptırdığı kaydedildi.

Her iki ismin de testlerinin pozitif sonuçlandığı aktarılarak, "Tedavilerine ve ev izolasyonlarına hemen başlanan, genel sağlık durumları iyi olan teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile genel menajerimiz Mustafa Aztopal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, oğlu Jasper Yıldırım ve başkan yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat'ın da Kovid-19 testlerinin geçtiğimiz günlerde pozitif çıktığı hatırlatılırken, "Başkanımız Yüksel Yıldırım ile başkan yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat'ın ev izolasyonları ve tedavileri devam etmekte, genel sağlık durumları ise iyi seyretmektedir. Yine aynı tarihte testi pozitif çıkan Samsunspor Kulübü Basketbol Şubesi Başkanı Jasper Yıldırım ise tamamen iyileşmiş ve herhangi bir belirtisi kalmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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