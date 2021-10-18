  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Samsunspor'da deprem! Yollar ayrıldı
Spor

Samsunspor'da deprem! Yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 12:36:00 -
Samsunspor'da deprem! Yollar ayrıldı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar verdikleri hizmet için teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.

Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon Altıparmak yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'den skandal sözler: Eski Gülen cemaati mensupları sokaklara çıksalar yeri
Gündem

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'den skandal sözler: Eski Gülen cemaati mensupları sokaklara çıksalar yeri

Terör örgütü FETÖ için 'Gülen cemaati' söyleminde bulunan Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Şimdilerde eski Gülen cemaati mensupları ..
İstanbul 1 Nolu Barosu'nun seçiminden
Gündem

İstanbul 1 Nolu Barosu'nun seçiminden "Durakoğlu saltanatı" çıktı! Yüzde 67,5'e rağmen başkan oldu

İstanbul 1 Nolu Barosu Genel Kurulu tamamlandı. İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanlığı'na Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı avukat Mehme..
Kraliçe, tabağında ölü salyangoz bulmuş! Mutfak personeline gönderdiği not ortaya çıktı
Dünya

Kraliçe, tabağında ölü salyangoz bulmuş! Mutfak personeline gönderdiği not ortaya çıktı

Kraliçe II. Elizabeth'in eski çalışanı, 95 yaşındaki Kraliçe'nin tabağında ölü salyangoz bulduğunda verdiği tepkiyi anlattı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay