Samsunspor’a yeni otobüs TFF 2.

TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor’un yeni otobüsü İstanbul’dan Samsun’a getirildi.

Kulübün kullanacağı yeni otobüs İstanbul’dan Samsun’a getirilerek hizmete sunuldu. Yıldırım Holding CEO’su ve Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından kulübe tahsis edilen otobüs iç dizaynı ve dış tasarımı ile büyük beğeni topladı. Yeni otobüs hafta sonu oynanacak Gümüşhanespor maçında takıma hizmet vermeye başlayacak.

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