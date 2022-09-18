Samsunspor-Sakaryaspor maçı kaçta başlayacak CANLI İZLE
1.Lig'in 6.haftasında Samsunspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta? Samsunspor Sakaryaspor maçı hangi kanalda?
1.Lig'de Samsunspor ile Sakaryaspor karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.
Samsunspor-Sakaryaspor maçı kaçta başlayacak CANLI İZLE
Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Sakaryaspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak maç TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayımlanacak.