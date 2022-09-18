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Spor Samsunspor-Sakaryaspor maçı kaçta başlayacak CANLI İZLE
Spor

Samsunspor-Sakaryaspor maçı kaçta başlayacak CANLI İZLE

1.Lig'in 6.haftasında Samsunspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta? Samsunspor Sakaryaspor maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-09-18 10:07:00 -
Samsunspor-Sakaryaspor maçı kaçta başlayacak CANLI İZLE

1.Lig'de Samsunspor ile Sakaryaspor karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.

Samsunspor-Sakaryaspor maçı kaçta başlayacak CANLI İZLE

Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Sakaryaspor'u konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak maç TRT Spor ve beIN Max 1'den naklen yayımlanacak.

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