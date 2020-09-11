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Spor Samsunspor, Portekizli forvet Tomane ile prensip anlaşmasına vardı
Spor

Samsunspor, Portekizli forvet Tomane ile prensip anlaşmasına vardı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:01:51 -
Samsunspor, Portekizli forvet Tomane ile prensip anlaşmasına vardı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, Kızılyıldız'da forma giyen Portekizli santrfor Antonio Manuel Fernandes Mendes "Tomane" ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Tomane'nin 17 Eylül'de Türkiye'ye geldikten sonra sağlık kontrolünden geçip, resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın, Tomane'nin Samsunspor'a hayırlı olmasını dileyerek, "Artık gerçek 11 için yaptığımız transferler bu hafta sonuna kadar bitiyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.


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