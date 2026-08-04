Şadi Yazıcı’dan emsal transferi iddialarına sert cevap: Kin ve hırsla oluşturulmuş tutarsızlıklar manzumesi

Önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kendisine ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi yönetimine yöneltilen emsal transferi suçlamalarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesabından “Tuzla’ya Yönelik Kin ve Hırsın Tutarsızlıklar Manzumesi” başlığıyla paylaşım yapan Yazıcı, Özgür Özel, Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından dile getirilen iddialara tek tek cevap verdi.

Yazıcı, söz konusu iddiaların Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün AK Parti’ye katılmasının ardından gündeme getirilmesine dikkat çekerek açıklamaların kendisini ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi yönetimini karalamaya yönelik olduğunu vurguladı.

“Bugüne kadar neredeydiniz?”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Yazıcı, İBB’nin 2019 yılından bu yana muhalefet tarafından yönetildiğine işaret etti.

Yazıcı, “Madem ortada iddia edildiği gibi ‘asrın imar yolsuzluğu’ vardı, neden bugüne kadar tek kelime edilmedi? Neden bu iddialar, Tuzla Belediye Başkanı’nın AK Partimize katılmasının hemen ardından ortaya atıldı?” ifadelerini kullandı.

Emsal transferinin hukuki karşılığı

Emsal transferinin yasalar tarafından düzenlenen bir belediye yetkisi olduğunu ifade eden Yazıcı, Tuzla’da yapılan uygulamanın, bu yetkiye dayanarak Tuzla’daki mülkiyet ve şehircilik problemlerini çözmek üzere 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçen plan notları doğrultusunda yapıldığını ifade etti.

Emsal transferi sayesinde vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü ifade eden Yazıcı; bu sayede kentsel dönüşümün önünün açıldığını, park, okul, yol, cami ve sağlık tesisi gibi kamusal alanların belediyeye kazandırıldığını bildirdi.

Uygulamanın işleyişini okul alanında kalan bir parsel üzerinden anlatan Yazıcı, yapılaşma hakkının başka bir alana aktarıldığını, söz konusu parselin ise kamunun kullanımına kazandırıldığını kaydetti.

Yazıcı, “Ortada ‘hayali’ bir işlem değil; plan kararına dayanan, taşınmaz ve imar hakkı üzerinden yürütülen açık, yasal bir uygulama bulunmaktadır” dedi.

“Tuzla’ya 380 bin metrekare kamusal alan kazandırdık”

Yazıcı’nın paylaştığı verilere göre, emsal transferleriyle Tuzla Belediyesi’nin mülkiyetine yaklaşık 380 bin metrekare brüt kamusal alan geçti.

Bunun karşılığı olarak 902 parselde hak sahipleri tarafından yapılan toplam inşaatın çarpanlarıyla birlikte 400 bin metrekare olduğunu belirten Yazıcı, transferin ardından yapılan inşaatlara ilişkin bütün iş ve işlemlerin hak sahipleri tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

“Belediye bütçesinden tek kuruş çıkmadı”

Emsal transferi çalışmaları kapsamında Tuzla Belediyesi bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığını açıklayan Yazıcı, belediyeye ait bir taşınmazın veya malın da vatandaşlara verilmediğini belirtti.

Uygulama öncesinde vatandaşların mülkiyetinde bulunan ancak kamusal hizmet sunulamayan yüz binlerce metrekare alanın şehre kazandırıldığını ifade eden Yazıcı, işlemler sonucunda “kamunun mutlak kazanımının” söz konusu olduğunu söyledi.

“520 bin metrekare fazladan emsal iddiası iftiradır”

“520 bin metrekare fazladan hayali emsal transferi yapıldığı” yönündeki suçlamalara da cevap veren Yazıcı, emsal transferiyle yapılan toplam inşaat alanının çarpanlarıyla birlikte yaklaşık 400 bin metrekare olduğunu, bu gerçek dikkate alındığında “520 bin metrekare fazladan emsal” verildiği iddiasının kendi içinde tutarsız olduğunu savunarak şunları söyledi:

“Bu iftirayı gerçekmiş gibi kabul ederek yapılan toplama çarpma işlemi neticesinde ortaya attıkları ‘40 milyarlık yolsuzluk’ iftirası akla, vicdana ve fizik kurallarına aykırıdır, uydurmadır, yalandır.”

İddiaları yargıya taşıyor

Bu yalanlar ile Tuzla’ya kazandırılan kamusal alanların ve çözülen mülkiyet sorunlarının yok sayıldığına dikkat çeken Yazıcı, asılsız iddialarla ilgili hukuki süreçlerin avukatları tarafından başlatıldığını da duyurdu.

Şadi Yazıcı’nın açıklamasının tam metni şöyle:

Tuzla’ya Yönelik Kin ve Hırsın

Tutarsızlıklar Manzumesi

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün AK Partimize katılmasının ardından, şahsıma ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi uygulamalarına yönelik bir itham ve iftira kampanyası başlatılmıştır.

Eski CHP Genel Başkanı, eski CHP İstanbul İl Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili’nin peş peşe yaptığı açıklamalar, Silivri’den gelen yönlendirmeler sonucu sahnelenen bir tutarsızlıklar manzumesidir.

Tuzla’da uygulanan emsal transferi iftira niteliği taşıyan tutarsız iddiaların merkezini teşkil etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleyen en yüksek yerel idari mercidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bu yana CHP tarafından yönetilmektedir. Madem ortada iddia edildiği gibi “asrın imar yolsuzluğu” vardı, neden bugüne kadar tek kelime edilmedi? Neden bu iddialar, Tuzla Belediye Başkanı’nın AK Partimize katılmasının hemen ardından ortaya atıldı?

Bir kez daha kendi gerçekleriyle yüzleşemeyenler maalesef gerçeği çarpıtarak haklı çıkmaya çalışmaktadır.

Gerçek açıktır: Emsal Transferi belediyelere verilen kanuni bir yetkidir. Tuzla’daki emsal transferi uygulaması bu yetkiye dayanılarak yapılmıştır. Tuzla’daki uygulamalar 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçen plan notlarıyla düzenlenmiştir. Bu uygulama sayesinde vatandaşların mülkiyet sorunları çözülmüş; kentsel dönüşümün önü açılmış, park, okul, yol, cami ve sağlık tesisi gibi kamusal alanlar belediyeye kazandırılmıştır.

Buna göre örneğin imar planında okul alanında kalan bir parselin sahibi, o parsel üzerinde yapılaşma yapamazken, o parselin yapılaşma hakkı başka bir alana aktarılmış, okul alanında kalan parsel ise kamunun kullanımına, okul olarak kazandırılmıştır.

Ortada “hayali” bir işlem değil; plan kararına dayanan, taşınmaz ve imar hakkı üzerinden yürütülen açık bir uygulama bulunmaktadır.

Emsal Transferleri sonucunda Tuzla Belediyesinin mülkiyetine geçen brüt kamusal alan 380 bin metrekaredir. Bunun karşılığı olarak hak sahipleri 902 parselde, çarpanlarıyla birlikte 400 bin metrekare inşaat yapmıştır. Bu inşaatlarla ilgili bütün iş ve işlemler bizzat hak sahipleri tarafından ifa edilmiştir.

Tuzla Belediyesi’nin yaptığı Emsal Transferi çalışmaları kapsamında belediyenin bütçesinden herhangi bir para çıkmamış, belediyeye ait herhangi bir taşınmaz veya mal vatandaşlara verilmemiştir. Bu işlemler neticesinde kamunun mutlak kazanımı söz konusudur. Uygulama öncesi vatandaşın olan ancak imar yapılamayan, çok sayıda davaya konu olan alan şehre kazandırılmıştır. Bunun karşılığında arsa sahiplerinin imar hakkı, imar planına uygun olan alanlara aktarılmıştır.

Emsal transferiyle yapılan toplam inşaat, 400 bin metrekare olduğu halde: “520 bin metrekare fazladan hayali emsal transferi yapıldı” şeklinde ortaya atılan iddia, bir iddiadan çok iftira niteliği taşımaktadır.

Bu iftirayı gerçekmiş gibi kabul ederek yapılan toplama çarpma işlemi neticesinde ortaya attıkları “40 milyarlık yolsuzluk” iftirası akla, vicdana ve fizik kurallarına aykırı, uydurulmuş bir hayaldir, bütünüyle yalandır.

Sözün özü; Tuzla Belediye Başkanı’nın AK Partimize katılması üzerine siyasi bir hınçla, Silivri’den alınan direktiflerle gündeme getirilen bu iddialar, Tuzla Belediyesi’nin bugünü ve geçmişini karalama girişimidir.

Tuzla’ya kazandırılan yüz binlerce metrekarelik kamusal alanı yok sayan; vatandaşların mülkiyet sorunlarını çözen bir uygulamayı yolsuzluk gibi göstermeye çalışan bu çabalar, siyasi kin ve hırsla oluşturulmuş bir tutarsızlıklar manzumesidir.

İddialar ve iftiralarla ilgili hukuki süreçler avukatlarımız tarafından başlatılmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygılarımla.