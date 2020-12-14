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Spor Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'dan futbolculara eleştiri
Spor

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'dan futbolculara eleştiri

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:51:56 -
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'dan futbolculara eleştiri

SAMSUN (AA) - Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, TFF 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 3-0 yenildikleri maça ilişkin, futbolculara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, takımda para cezası ve kadro dışı bırakma gibi tedbirlerin alınacağını vurguladı.

Samsunspor'a yakışmayan bir futbol oynandığını savunan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Cumartesi akşamı İstanbul'da hastanede hasta yatağında Bursaspor maçımızı seyrettim ve kahroldum. Oynanan maçta sergilenen futbolun ve alınan skorun hiçbir izahı olamaz. Bu acılı günlerimizde yaralarımıza bir nebze merhem olacak diye beklerken maalesef ortaya çıkan bu ruhsuz ve saygısız tablo acılarımızı daha da artırmıştır. Bari sahaya Mustafa Erkanat tişörtleri ile çıkmasaydınız da yüreklerimizi sızlatmasaydınız. Yüreksiz ve 5 paralık futbol oynayarak tüm Samsun'u Türkiye'ye rezil ettiniz. Maç sonrası sinirimden Mustafa için hüngür hüngür ağladım. Beni kimsenin ağlatmaya hakkı yoktu o gece." ifadelerini kullandı.

Futbolda mağlubiyetlerin olabileceğine, bunların doğal olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mücadele etmeden, savaşmadan, ruh ve karakteri ortaya koymadan alınan mağlubiyetleri ne ben ne de camia kabul edilebilir. Zaferler savaşılmadan kazanılmaz ama hala Samsunsporlu oyuncular bunu bugüne kadar öğrenmemişler! Bugüne kadar iyi niyetimizi hiç esirgemedik ama artık gelinen noktada duruma daha farklı bir el koyma durumu hasıl olmuştur. Balıkesir maçının ardından hafta içi Yüksel Başkan olarak düğmeye basacağım. Günah benden gitti. 'Dinsizin hakkından imansız gelir' diye bir söz var. Bu nedenle tüm takıma başta ciddi miktarda bir para cezası kesilmesi olmak üzere ve kadro dışı bırakmalar dahil tüm tedbirler masaya yatırılacak ve Süper Lig'e çıkmak için gerekli ne önlemler varsa hepsi alınacaktır.

Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak ve şampiyonluk kupasını rahmetli kardeşim Mustafa Kemal Erkanat'ın kabrine götürmek benim namus borcumdur. Duygusallık maalesef öldürüldü. Bu minvalde hocamızla ve genel menajerimizle gerekli istişareler ve devre arası gerekli nokta takviyeler konusunda yeni kadrolaşma çalışmaları acilen başlayacaktır. Kimsenin göz yaşına bakılmayacak. Yüksel Başkan hep verdiği sözleri sonuna kadar tutan bir iş insanı olarak bilinir. Buradan sıfır tolerans vereceğim. Büyük Samsunspor camiasına verilmiş sözler asla unutulmaz. Bende laf ağızdan bir kere çıkar. Bana ve hocama güvenin ve gerekli desteği verin. Zaman birlikte tek vücut olmak ve kenetlenmek dönemidir. Bunun başka yolu yok. Başka Samsunspor ve Samsun yok. Güzel günler göreceğiz, 25 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'nda lig şampiyonluğu için görüşmek dileğiyle."

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