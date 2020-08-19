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Spor Samsunspor, Guy Serge Yameogo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Spor

Samsunspor, Guy Serge Yameogo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 20:40:42 -
Samsunspor, Guy Serge Yameogo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli defans oyuncusu Guy Serge Yameogo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun, 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Slovenya'nın 1. Lig ekiplerinden Tabor Sezana takımında oynayan genç futbolcunun geride kalan sezon 12 resmi maça çıktığı ve rakip filleri bir kez havalandırdığı öğrenildi.

Karadeniz ekibi, daha önce dış transferde Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile Sırp futbolcu Vukan Savicevic'i kadrosuna katmıştı.


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