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Spor Samsunspor, Göztepe'yi konuk edecek
Spor

Samsunspor, Göztepe'yi konuk edecek

Yılport Samsunspor, 1. Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 17:54:00 -
Samsunspor, Göztepe'yi konuk edecek

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek.

Geçen hafta deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Samsunspor, Göztepe'yi sahasında yenerek bu sezon ilk defa üst üstte ikinci galibiyetini almak istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Mücahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Moryke Fofana kadroda yer almazken, kırmızı kart cezası biten Douglas Tanque'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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