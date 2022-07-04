Samsunspor bombayı patlattı! Süper Lig'den transfer
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Çaykur Rizespor'dan Fernando Boldrin ile anlaşma sağladı.
1. Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor, Çaykur Rizespor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Boldrin'i renklerine bağladı.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada ''Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. '' denildi.
Kulübün duyurusu:
Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Henrique Boldrin ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.