0553 313 94 23

Samsunspor, Başakşehir’den Atabey Çiçek’i kiraladı

TFF 2.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:33
Samsunspor, Başakşehir’den Atabey Çiçek’i kiraladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, Başakşehir’in forvet oyuncusu Atabey Çiçek’i 1 yıllığına kiraladı.


Atabey Çiçek için Nuri Asan Tesisleri’nde imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreninden önce açıklamalarda bulunan Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, transfer süresince, kendilerine destek olan Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt ve Başkan Göksel Gümüşdağ’a teşekkür etti. Forvet mevkisinin şampiyonluk hedefine ilerlerken en önemli pozisyonlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Mustafa Aztopal, “Bizim için en öncelikli adaydı Atabey. Aramıza katılmasından son derece mutluyuz” dedi.


Aztopal ayrıca, yarın kamp kadrosunun belli olacağını ve mutlaka aralarından ayrılacak futbolcuların olacağını söyledi.



Yücel Uyar: “İyi bir yıl bizi bekliyor”


Samsunspor Teknik Menajeri Yücel Uyar ise forvet pozisyonda alabilecekleri en iyi oyuncuyu aldıklarını ifade ederek, “Anlatmaya gerek yok. Yaşayalım görelim diyorum. Başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Camiamıza hayırlı olsun. İyi bir yıl bizi bekliyor inşallah” diye konuştu.



Atabey Çiçek: “Bu sene kaçan şampiyonluğu elde edeceğiz”


Samsunspor’un çok köklü bir camia olduğunu bildiğini kaydeden Atabey Çiçek ise, “Çok mutluyum. Güzel ve tatlı bir heyecan var içimde. Geçen sezon kaçan bir şampiyonluk var. Bu sene o şampiyonluğu elde edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Burayı da kesinlikle ikinci lig takımı olarak görmüyorum. Burası Süper Lig düzeyinde bir kulüp. Herkese teşekkür ederim. Buraya gelmeden 20 gol barajı koydum kendime. Bunu da gerçekleştireceğime inanıyorum” şeklinde konuştu.


Açıklamaların ardından Atabey Çiçek kendisine 1 yıllığına Samsunspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Çiçek’in satın alma opsiyonu ise Başakşehir’de kaldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Irak’ta bir ilk
    1. Kuzey Irak’ta bir ilk
    2. Eskişehir Ülkü Ocaklarında bayrak..
    3. Alanya’da serinlemek için girdiği..
    4. Türkiye S-400’leri ne kadara satın..
    5. Rodrigues: “Şampiyon olmak için..
    6. Başkan Ensari’den ‘15 Temmuz’ mesajı
    7. "S-400, Türkiye'nin milli güvenlik..
    8. Nurdağı’da 15 Temmuz etkinlikleri..
    9. Uluslararası öğrenciler Ankara..
    10. Sason’da çöp konteynerleri dezenfekte..
    11. AK Parti'den Fetullah Gülen açıklaması!
    12. Milletvekili Kahtalı’dan 15 Temmuz..
    13. Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı..
    14. Ateşle oyunu evi yaktı
    15. Deniz İş Kanunu Çalıştayı..
    16. Diş sağlığında kemik kaybı oluşmadan..
    17. Aksu: “Hala ilk günkü gibi öfkeliyiz”
    18. Namluda unutulan mermi, komiser..
    19. Pençe 2 harekatından nefes kesen..
    20. Afganistan'da bir gazeteci öldürüldü
    21. Babalık sevincine kalbi dayanmadı!..
    22. GÜNCELLEME - Nepal'de sel ve toprak..
    23. Hortum dehşeti güvenlik kamerasında
    24. Türkiye'den Somali'deki terör..
    25. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı..
    26. ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
    27. Ardahan’da çevreyi koruma farkındalığı..
    28. Samsunspor, Başakşehir’den Atabey..
    29. Van’daki göl ve göletlere 250 bin..
    30. Alanyalı mimar motosiklet kazasında..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da