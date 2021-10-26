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Spor Samsunspor-1922 Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Samsunspor-1922 Konyaspor maç sonucu
Spor

Samsunspor-1922 Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Samsunspor-1922 Konyaspor maç sonucu

Türkiye Kupası 3.tur maçında Samsunspor evinden 1922 Konyaspor'u konuk etti. Futbolseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Samsunspor maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-10-26 19:28:00 - 2021-10-26 19:56:57
Samsunspor-1922 Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Samsunspor-1922 Konyaspor maç sonucu

Türkiye Kupası’nda 3.tur heyecanı başladı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan turda Samsunspor ile 1922 Konyaspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Samsunspor-1922 Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Samsunspor-1922 Konyaspor maç sonucu

Mücadele Samsunspor'u 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
3.dakikada Tamer Aşık kendi kalesine attığı golle ev sahibini öne geçirdi: 1-0
21.dakikada Ömer Doğun skora denge getirdi: 1-1
Maçın sonucunu 87'de Bah ilan etti: 2-1

Türkiye Kupası maçları canlı izle | Türkiye Kupası maç sonuçları
Türkiye Kupası maçları canlı izle | Türkiye Kupası maç sonuçları

Spor

Türkiye Kupası maçları canlı izle | Türkiye Kupası maç sonuçları

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