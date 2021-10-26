Samsunspor-1922 Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Samsunspor-1922 Konyaspor maç sonucu
Türkiye Kupası 3.tur maçında Samsunspor evinden 1922 Konyaspor'u konuk etti. Futbolseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Samsunspor maçı ne oldu?
Türkiye Kupası’nda 3.tur heyecanı başladı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan turda Samsunspor ile 1922 Konyaspor karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Samsunspor-1922 Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Samsunspor-1922 Konyaspor maç sonucu
Mücadele Samsunspor'u 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
3.dakikada Tamer Aşık kendi kalesine attığı golle ev sahibini öne geçirdi: 1-0
21.dakikada Ömer Doğun skora denge getirdi: 1-1
Maçın sonucunu 87'de Bah ilan etti: 2-1