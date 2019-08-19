Samsung’dan hediye mikrodalga fırın ya da elektrikli süpürge fırsatı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye, Samsung yetkili bayilerinden ya da "shop.samsung.com/tr/" internet sitesinden seçili beyaz eşya satın alan tüketicilere mikrodalga fırın ya da elektrikli süpürge hediye ediyor.



Samsung Electronics Türkiye açıklamasına göre, Kurban Bayramı ertesinde cazip bir kampanya sunmayı amaçlayan şirket, yetkili Samsung bayilerinden ya da Samsung’un web sitesi shop.samsung.com/tr/ adresinden seçili beyaz eşya modellerinden birini satın alana, tüketicinin satın almış olduğu ürüne bağlı olarak bir Samsung mikrodalga fırın veya bir Samsung elektrikli süpürge hediye edecek.



Seçili beyaz eşyalardan alanlara "GE83X" model kodlu mikrodalga fırın ve "VC07M2110SB/TR" model kodlu elektrikli süpürgenin ücretsiz olarak verileceği kampanyanın başlangıç tarihi 16 Ağustos ve son katılım tarihi ise 31 Ağustos olarak belirlendi.



Açıklamaya göre, bu fırsatı değerlendirmek isteyen tüketiciler, kampanyaya her ürün grubu için ancak bir kez katılabiliyor. Ancak farklı iki gruptan beyaz eşya alanlar, örneğin bir buzdolabı ve bir çamaşır makinesi alanlar ise kampanyaya iki kez başvurabilecekler.

Kampanya kapsamında hediye kazanmak için alınması gereken beyaz eşya modelleri, buzdolabında "RF50K5920SL/TR", RS68N8650SL/TR, RF85K90127F/TR ve "RS62R5001M9/TR", bulaşık makinesinde "DW60M9550FS/TR" olarak belirlendi. Kampanyaya dahil çamaşır makineleri ise "WW10N644RPW/AH", "WW10N644RPX/AH", "WD10N644R2W/AH", "WW90M74FNOA/AH", "WW90M74FNOO/AH" ve "WW12K8412OW/AH" modellerinden oluşuyor.