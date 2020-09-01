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Ekonomi Samsung'dan ankastre setlerde yüzde 20'ye varan indirim kampanyası
Ekonomi

Samsung'dan ankastre setlerde yüzde 20'ye varan indirim kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:57:47 -
Samsung'dan ankastre setlerde yüzde 20'ye varan indirim kampanyası

İSTANBUL(AA) - Samsung Electronics, yeni ankastre set ve ürün almak isteyenler için eylül ayı boyunca geçerli olacak iki kampanya başlattı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, "Ankastre Setlerde Yüzde 20 İndirim Kampanyası" kapsamında Samsung yetkili bayilerinden veya online mağaza (shop.samsung.com/tr/) üzerinden Samsung marka ankastre fırın, ankastre ocak ve ankastre davlumbazı aynı anda satın alarak üçlü set oluşturanlar, ankastre üçlü setin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim fırsatından faydalanacak.

"Seçili Fırın, Ocak Davlumbaz Tekli Alımlarında Yüzde 15 İndirim Kampanyası" kapsamında ise kampanyaya katılan tüm Samsung yetkili bayilerinden veya shop.samsung.com/tr/ web sitesi üzerinden kampanyaya dahil olan ve stoku bulunan tüm Samsung marka seçili fırın, davlumbaz ve ocak ürünlerinden set alım koşulu bulunmaksızın tekli satın alım yapan tüketiciler, belirtilen ürünlerin KDV dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim fırsatı yakalayacak.

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