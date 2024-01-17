Samsung’a büyük şok! En çok satan telefon markası değişti

Araştırma şirketi Canalys, 2023’ün 4. çeyreğindeki akıllı telefon sevkiyatlarının ön rakamlarını açıkladı. Şirket, Samsung tarafındaki bir strateji değişikliğinin iPhone’u 2023’ün en çok satan akıllı telefonu haline getirdiğini söylüyor.

Araştırmaya göre dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatları 2023’ün dördüncü çeyreğinde yıllık %8 artarak 320 milyon adede yükseldi. Apple, yeni iPhone 15 serisiyle üst üste yedi çeyrektir ilk defa büyüme göstererek %24’lük satış payıyla pazara liderlik etti.

Samsung ise %17’lik payla ikinci sırada yer alırken, %20’nin üzerinde büyümeyle Xiaomi üçüncü sırada ve gelişmekte olan pazarlardaki toparlanmanın avantajını kullanan Transsion dördüncü sırada yer aldı. Canalys Research, Samsung’un stratejisini değiştirerek orta ve üst segmentlere odaklanmasının karşılığında bir bedel ödediğini, karlılığını arttırdığını ancak alt segmentte pay kaybettiğini belirtti.

Canalys Research yöneticisi Amber Liu, “En iyi iki isim, akıllı telefon işletmeleri için hevesle yeni büyüme etkenleri arıyor çünkü her ikisi de 4. çeyrekte pazar payında düşüş yaşadı” dedi ve devam etti: “Samsung, 2023 yılında karlılık açısından orta ve üst segmente odaklandı ancak alt segmentteki payını ve küresel pazardaki lider konumunu kaybetti. 2024’teki ürün lansmanları, özellikle cihaz içi yapay zekaya odaklanan üst düzey segmentteki lansmanları, 2024'te inovasyon lideri olarak toparlanmasını destekleyecek.”



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Apple, son iki yıldır üst düzey segmentte bulunan güçlü talebi artırmaya devam etti. iPhone 14 serisinin erken satışlarındaki başarısızlığa rağmen, iPhone 15 Pro Max için daha yüksek fiyat noktası içeren yeni strateji, Apple’ın karlılığını arttırmasına yardımcı oldu. Yine de Çinli Huawei, Apple için endişe verici bir rakip olabilir.

Liu, “Apple, üst düzey segmentte devam eden güçlü talep sayesinde son iki yılda dayanıklılık gösterdi. iPhone 15 serisinin genişletilmiş konumlandırması, Apple’ın daha geniş bir tüketici segmentine ulaşmaya yönelik portföy stratejisinin gelecekteki yönüne işaret etti” diyor ve ekliyor: “Fakat, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi diğer büyük pazarlardaki üst düzey yenileme talebi dengelenirken, Huawei’nin Çin ana karasında artan gücü ve yükselen yerel rekabeti, Apple’ı Çin ana karasındaki büyüme yörüngesini sürdürme konusunda zorlayacak. Apple, iPhone işini yeniden canlandırmak için yeni pazar büyümesine ve ekosistem gücüne bakmalı.”