Samsung ve LG gölgede kaldı! BOE öyle bir panel yaptı ki?

OLED teknolojisi sunduğu avantajlar sayesinde son zamanlarda giderek daha fazla önem kazanıyor. Bununla birlikte LG ve Samsung hakimiyetindeki sektörde çok fazla rekabet yok. Ancak bu durum Çinli BOE'nin yeni OLED panelinin gelişiyle değişebilir.

BOE Technology en son OLED panel prototipini Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen IPC konferansında gözler önüne çıkardı. Şirketin iddiasına göre bu yeni ekran, şu anda piyasada bulunanlardan daha üstün bir renk performansına sahip. BOE bu panelleri akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve televizyonlar gibi cihazlar için tedarik etmeyi planlıyor.

Çinli üreticinin yeni panelinin BT.2020 renk standardının %95'ini kapsadığı belirtiliyor. Bu oran LG Display tarafından üretilen W-OLED (%70) ve Samsung Display'in QD-OLED (%90) panellerinden daha yüksek. Etkinlikte tanıtılan ürünün bir prototip olduğunu tekrar vurgulayalım.

BOE ve Samsung savaşı

BOE'nin %95 BT.2020 OLED ekranını gerçekten üretime sokup sokmayacağını söylemek zor, fakat Çinli şirketin neredeyse Samsung'a meydan okuyacak seviyeye ulaşması etkileyici. BOE ve Samsung Display arasında patent davalarından tedarik anlaşmalarına kadar birçok anlaşmazlık var.

Çinli BOE, fabrikasına Samsung'dan üç kat daha fazla yatırım yaptı ve bu yatırımın meyvelerini tanıttığı yeni ekranla toplamış gibi görünüyor. Ayrıca söylentilere göre BOE, Apple'ın iPhone SE 4 modeli için OLED ekran tedarikçisi olma yolunda ilerliyor.