Samsung ve Apple büyük yarışta! Kazanan belli oldu!

Bir araştırma firmasının yeni raporuna göre, küresel akıllı telefon üretimi 2024’ün ilk çeyreğinde artış gösterdi. Bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,7 büyüyen pazarda 296 milyon cihaz sevkiyatı yapıldı. İşte en çok akıllı telefon satan marka.

2024’te en çok akıllı telefon satan marka Samsung oldu

Üretimin önceki yıllara göre düşük olduğunu belirtelim. Pandemi öncesi dönemde akıllı telefon satışlarının 300 milyonun üzerinde olduğu biliniyor. TrendForce, büyümenin bir kısmının talepten kaynaklanmadığını, markaların fazla üretim yapmasına bağladı.

Geçtiğimiz çeyrekte 59,5 milyon akıllı telefon üreten Samsung, en çok model satan marka oldu. Analistler, Samsung’un Galaxy S24 serisinin ve Galaxy AI özelliklerinin dikkat çektiğini düşünüyor. Bu kapsamda Samsung, en büyük rakibi Apple’a karşı başarılı olmuş gibi duruyor.

Apple ise 47,9 milyon iPhone üretimiyle ikinci sırada yer aldı. Şirketin satışları, Huawei gibi rakiplerin yükselişi nedeniyle Çin’de düşüş gösterdi. Hatta Çin’de HarmonyOS kullanımı oranı tarihte ilk kez iOS‘un üzerine çıktı.

Çinli markalar ise sıralamanın geri kalanına hakim oldu. Xiaomi 41,1 milyon sevkiyatla üçüncü sırada yer alırken, Oppo (Realme ve OnePlus dahil) 33,8 milyon cihazla dördüncü sıraya yerleşti.

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(Kaynak:shiftdelete.net)

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