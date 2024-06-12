Samsung, iPhone'u fena tiye aldı!

Apple, gerçekleştirdiği WWDC 2024 konferansı kapsamında iOS 18’i bizlerle buluşturdu. Yeni sürüm tasarım değişikliklerinden üretken yapay zekâ yeteneklerine kadar birçok yeniliği iPhone kullanıcılarına sunacak. Bunlardan biri de ana ekranı özelleştirme olacak.

iPhone kullanıcıları, çok uzun yıllardır ana ekranı özelleştirebilmeyi bekliyordu. iOS 18 bunu nihayet sunacak. Böylece uygulamaları ekranın istediğiniz yerine koyabileceksiniz. Tabii ki biraz geç geldiğini söylemek yanlış olmaz. En büyük rakibi Samsung’un yaptığı bir paylaşım da bunu hedef alıyor.

Samsung, Apple’ın uygulamaları ekranda farklı yerlere koyulmasını sağlayan özelliğiyle dalga geçti

Samsung Mobile ABD, resmî X hesabından Apple’ın etkinliği sırasında bir gönderi paylaştı. Şirket, bu gönderide Apple’ın uygulamaların yerlerini değiştirmeyi sağlayan özelliği çok geç getirmesiyle dalga geçti.

Paylaşımda Samsung’un bu özelliği 2010’dan beri sunduğu ifade edildi ve şu ifadeler kullanıldı: “2010’dan bu yana uygulama simgelerimi istediğim yere taşıyorum. Bu hoş değil mi?”

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Apple ve Samsung arasında çok büyük bir rekabet olduğunu biliyoruz. Her iki şirket de fırsat bulduklarında böyle eğlenceli şekilde birbirilerini hedef alabiliyorlar. Samsung’un paylaşımı da bunun güzel bir örneği olmuş.