  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji Samsung akıllı telefon dünyasında kuralları baştan yazıyor! Galaxy S26 Ultra ile mobil fotoğrafçılıkta "profesyonel ekipman" devri resmen başlıyor!
Teknoloji

Samsung akıllı telefon dünyasında kuralları baştan yazıyor! Galaxy S26 Ultra ile mobil fotoğrafçılıkta "profesyonel ekipman" devri resmen başlıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Samsung akıllı telefon dünyasında kuralları baştan yazıyor! Galaxy S26 Ultra ile mobil fotoğrafçılıkta "profesyonel ekipman" devri resmen başlıyor!

Teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, akıllı telefon dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir yenilikle gelmeye hazırlanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un artık sona gelen 2026 model amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. One UI 8.5'in Kamera uygulamasının kodlarını inceleyen bağımsız geliştiriciler, Samsung'un devrim niteliğinde bir hamle yapmaya hazırlandığını gözler önüne sermiş oldular.

2025 yılı, Çinli akıllı telefon üreticiler için oldukça hareketli geçti. Özellikle de OPPO ve vivo, telefonlarına takılan profesyonel kamera ekipmanları ile dikkat çekmeyi başardılar. İşte Samsung da tam olarak buna odaklanmış gibi görünüyor. Eğer One UI 8.5'in kodlarında yapılan tespit doğru ise Galaxy S26 Ultra, takıp çıkarılabilen kamera aksesuarlarını destekleyecek.

 

Dünyaca ünlü markaya referans veriliyor!

One UI 8.5'in Kamera uygulamasının kodları, dünyaca ünlü kamera ekipmanları üreticisi TILTA'ya referans veriyor. Kodlar içerisinde bu markanın ürünlerinin desteklendiği ifade ediliyor. Henüz çalıştırılamayan kod blokları, özelliğin Galaxy S26 Ultra'ya özel olabileceğini düşündürüyor. Ancak şu an için bununla ilgili bir doğrulama yok.

Samsung'un Galaxy S26 ile TILTA markasına destek vermeye başlayacak olması, profesyonel fotoğrafçılık ve video çekimleri için kritik önem arz edecek diyebiliriz. Çünkü TILTA, zaten iPhone'lar için donanım üretimi yapıyor. Bunun Samsung cephesine yayılmaya başlaması, Apple ile Samsung arasında yeni bir rekabetin kapılarını aralayacak gibi görünüyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...

Kuzey Kutbu hızla kayıyor telefonun GPS’i sizi yanıltabilir
Kuzey Kutbu hızla kayıyor telefonun GPS’i sizi yanıltabilir

Teknoloji

Kuzey Kutbu hızla kayıyor telefonun GPS’i sizi yanıltabilir

Erdoğan'dan Libya'ya taziye telefonu
Erdoğan'dan Libya'ya taziye telefonu

Gündem

Erdoğan'dan Libya'ya taziye telefonu

Telefon değiştirmeye son
Telefon değiştirmeye son

Gündem

Telefon değiştirmeye son

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması
Siyaset

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sağ kolu Fehmi Koru, kaleme aldığı skandal yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kuveyt’i işgal ede..
Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...
Dünya

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Suriye’nin güneyinde yükselen tansiyonun arkasında "özgürlük" değil, devasa bir uyuşturucu rantı mı var? Ürdün’ün bombardımanı ve rejimle bo..
Türkiye'nin en zengin ismi bile isyan etti! 960 milyon servetli Ali Sabancı 'geçinemiyorum' dedi
Medya

Türkiye'nin en zengin ismi bile isyan etti! 960 milyon servetli Ali Sabancı 'geçinemiyorum' dedi

Forbes listelerinde 960 milyon dolarlık servetiyle boy gösteren Ali Sabancı, katıldığı bir etkinlikte sarf ettiği "Geçinemiyorum" sözleriyle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23