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Samsun’daki yangında ilginç detay! Sadece Kuran-ı Kerim yanmadı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında odadaki eşyalar kül olurken sadece Kuran-ı Kerim yanmadı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:10
Samsun’daki yangında ilginç detay! Sadece Kuran-ı Kerim yanmadı

Samsun Bafra'da bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülmüştü. Yangında, evin odasındaki eşya kullanılamaz hale gelirken, sadece Kuran-ı Kerim'in yanmadığı görüldü.

Sabah saatlerinde Altınkaya Mahallesi'nde Soner Soruklu'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, evin bir odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Sadece Kuran-ı Kerim yanmadı

Kül olan odada bulunan Kuran-ı Kerim ise yanmadı. İtfaiye ekipleri, Kuran-ı Kerim'i alarak yan odaya bıraktı. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

 

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:10
  1. Samsun
  2. Bafra
  3. itfaiye
  4. Altınkaya Mahallesi
  5. Kuran-ı Kerim
  6. yangın

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  • 17-25 hırsızlık 17-25 hırsızlık 41 dk önce
    Bundan bir kerametmi çikaracaksın şartlar uygun almazsa yanmaz bukadar basit keramet yok

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