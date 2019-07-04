Samsun’daki yangında ilginç detay! Sadece Kuran-ı Kerim yanmadı Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında odadaki eşyalar kül olurken sadece Kuran-ı Kerim yanmadı.

Samsun Bafra'da bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülmüştü. Yangında, evin odasındaki eşya kullanılamaz hale gelirken, sadece Kuran-ı Kerim'in yanmadığı görüldü. Sabah saatlerinde Altınkaya Mahallesi'nde Soner Soruklu'ya ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, evin bir odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sadece Kuran-ı Kerim yanmadı Kül olan odada bulunan Kuran-ı Kerim ise yanmadı. İtfaiye ekipleri, Kuran-ı Kerim'i alarak yan odaya bıraktı. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.