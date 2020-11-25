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Aktüel Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan biri tutuklandı
Aktüel

Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:42:29 -
Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan biri tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Şüphelileri belirleyen ekipler, İzmir'den dönen C.G'yi Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde, A.Ç. ve M.A'yı ise Samsun Ankara kara yolu Derecik mevkisinde yakaladı.

Zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, 146 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki ikametinden irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.Ç'nin ikametinde arama yapan ekipler, 280 sentetik ecza hap, 2,49 gram esrar ve esrarlı sigara buldu. Şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden C.G. tutuklandı.

A.Ç. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


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