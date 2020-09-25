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Aktüel Samsun'daki "torbacı" operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı
Aktüel

Samsun'daki "torbacı" operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:22:46 -
Samsun'daki "torbacı" operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Beypınar Mahallesi'ndeki ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve çevresinde yaptıkları aramada 1398 gram esrar ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Ev sahibi Ö.Ö, gözaltına alındı.

Aynı mahalledeki başka bir ikamette de arama yapan ekipler, 3 kilo 16 gram esrar, 102 kök Hint keneviri, 166 gram kenevir tohumu, pompalı tüfek, 25 tüfek kartuşu ve tabanca şarjörü ele geçirdi.

Zanlı K.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. tutuklandı, Ö.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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