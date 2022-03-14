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Yerel Samsun'daki camide büyük kalleşlik
Yerel

Samsun'daki camide büyük kalleşlik

Samsun'un Kavak ilçesi Çataklı Mahallesi'nde bulunan Çakallı Mahallesi Merkez Camii'nde laptop ile yardım kutusundaki bin 400 lira çalındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 20:09:00 -
Samsun'daki camide büyük kalleşlik

Samsun'da bir camiden laptop ile yardım kutusundaki bin 400 lira çalındı.

Olay, Kavak ilçesi Çataklı Mahallesi'nde bulunan Çakallı Mahallesi Merkez Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye giren bir kişi, camiye ait labtop bilgisayar ile yardım kutusundan bulunan bin 400 lirayı çaldı. Hırsızlık olayını fark eden caminin imamı jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

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